Yannick REMOND

Mon parcours professionnel ma donné loccasion d'évoluer dans différents secteurs dactivités, comme les hautes technologies, le milieu pharmaceutique ainsi que le milieu de lénergie nucléaire. Mes différentes fonctions occupées, mont permis dacquérir de grandes compétences dans les domaines techniques que sont la mécanique, la chaudronnerie et les systèmes automatisées. Ces expériences mont conduit vers la fonction de chargé de projet dans le domaine de la machine spéciale ainsi que dans la fabrication de produits plus standardisés de petite et moyenne série. Toutes ces compétences acquises, mont permis ces 8 dernières années, de manager des projets de plusieurs millions deuros de budget, pour des clients de renommée mondiale travaillant dans le secteur de lénergie, ainsi que de pouvoir participer, beaucoup plus récemment de par mes qualités, au développement de lactivité nucléaire pour la société où je travaille actuellement.



Mes compétences :

ERP

AutoCAD

Microsoft Project

Qualité client

SolidWorks

Respect des délais

Gestion budgétaire

Planification

Gestion de projet

Microsoft Office

budgets

Projeqtor

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Enterprise Resource Planning

Diesel

BPCS