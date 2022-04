Dominique QUENOUILLE

Je souhaite pouvoir m'investir pleinement dans le cadre de ma seconde partie de carrière dans les domaines du management, de l'organisation, du conseil et de la formation.

Ces trois décennies vont me permettre de valoriser un profil qui traduit le reflet d'un parcours, d'une personnalité et d'un professionnel en lien avec les compétences acquises dans le cadre de mes fonctions précédentes ( secrétaire générale au sein d'une association gestionnaire de 15 établissements et services/ directrice d'un foyer occupationnel ( agrément 31 )



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement au changement

Conduite de projet et communication

création et développement structurels

analyse stratégique de l'offre territoriale