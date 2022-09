Yannick SOR

Architecte Transverse SI sur les projets autour des Chatbots de relation client mais aussi les parcours et services de selfcare Orange & Sosh (Assistance Orange, Tester et dépanner vos services Orange)



Je développe mes compétences également depuis plusieurs années dans le domaine de la Data Science et de lintelligence artificielle, notamment sur les chatbots, le traitement automatique du langage, et de tout ce que l'on peut faire en IA en Python.

J'ai obtenu en 2021, une certification de "Chef de Projet en Intelligence artificielle" (niveau RNCP 7, bac+5) avec l'IMT Nord Europe.



Mes compétences :

Architecture SI

Web

Agents conversationnels

Machine learning

Intelligence artificielle

Chatbot

Conception

Modélisation UML

Portail internet

Ergonomie IHM

UML