Yasmin TAILLIEZ (AIT MAKSENE)

Très passionnée par l'informatique, je suis titulaire d'un master II en Conduite de Projets Informatiques et d'un deuxième master en Ingénierie Logicielle .



Ma deuxième passion est la musique, je suis auteur interprète.



Durant mon cursus universitaire, j'ai pu réalisé plusieurs projets:

> Application de reconnaissance des gestes de la main, application à la langue des signes. ( Python + OpenCV)

> Système de cryptanalyse LLL, permettant de casser le cryptosystème Hellman-Merkle ( C++)

> Smart climate , permettant la visualisation des données météo France. ( javaFX)

> Réalisation d'une simulation de fission nucléaire avec un système Multi-agents (OpenCl)



Mes compétences :

Java

JCMS

AngularJS

HTML/CSS

C++