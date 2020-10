Je suis intéressé par l'analyse et le suivi d'une activité, le contrôle de gestion permettrait de mettre mes compétences au service de votre entreprise. Perfectionnisme, je sais analyser une situation pour prendre les bonnes décisions.

Rigoureux et dynamique, je peux également intervenir sur des projets en lien avec l'activité marketing.



Mes compétences :

Analyse de données

Gestion de projet

Comptabilité générale

Paie et gestion RH

Motivé et rigoureux