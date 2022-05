Yohan PERREY

Bonjour à toutes et à tous,



Je m'appelle Yohan, 35 ans et je suis originaire de Cannes. Je suis passé par de nombreux emplois comme notamment dans le domaine de la comptabilité, de la restauration (j'ai été à mon compte une dizaine d'années dans un camping ainsi que dans une brasserie) et j'ai également une petite expérience dans le domaine de la Grande distribution (qui je dois l'avouer m'a plu !).



Je suis donc à la recherche d'un nouveau travail et d'un nouveau souffle dans ma vie. Je ne me donne absolument aucune limite et je suis prêt à partir de la base d'un travail afin d'y évoluer le plus possible. Mon challenge ? Apporter ma pierre à l'édifice afin de faire fructifier une entreprise et y grimper les échelons. Je le répète: " je ne me donne aucune limite" ! Je suis prêt à m'investir de manière durable dans les secteurs de la Grande-Distribution, la restauration, la parfumerie ou... qui sait ? Peut-être que ça se fera au "feeling".



J'attends vos propositions :-)



Mes compétences :

Ambition

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage

Ciel Compta

Vente

Comptabilité

Esprit d'équipe