Yohan Quagliozzi, 29, diplômé en management et fort d'une longue experience d'ingenieur commercial au sein du plus grand distributeur de photocopieur Canon (Reseaux bureautique), j'ai évolué sur un parcours de gerant associé ou ma specifité était l'encadrement et l'accompagnement commercial au sein de departement numérique. Parlant couramment Anglais et bilingue Italien, je possède en toute modéstie un veritable talent d'orateur, une bonne présentation et un pouvoir de persuasion sans faille............



Mes compétences :

Autonome

Excellent orateur

Persuasion

Vente

Sales management

Team management