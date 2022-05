Diplômé d’un DCG et ayant effectué les études du DSCG, J'ai hâte de mettre en pratique les éléments théoriques acquis lors de mon cursus scolaire, et les éléments pratiques utilisés lors de mes stages et travaux saisonniers.



Mes compétences :

Déclarations fiscales

Comptabilité clients et fournisseurs

Prévisionnels ...

Rédaction de contrats de travail

Préparation et déclaration de TVA

Saisie de factures

Établissement des paies

Trésorerie

relances des impayés clients