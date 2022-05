Yohann COHEN

Actuellement Responsable Organisation, Processus et Changement après 10 années de consulting en stratégie opérationnelle (Deloitte Consulting, Kurt Salmon, Kpmg).



Ce département, organisé en 4 pôles fonctionnels (Épargne & Finance, Prévoyance & Santé, Dommages, Fonctions Corporate & Digital) est composé de 4 managers encadrant une dizaine de consultants internes en efficacité opérationnelle. Nous accompagnons l'ensemble des directions de la Ligne Métier Assurance au travers de missions d'optimisation de l'organisation, des processus et de pilotage de projets stratégiques transversaux.



Certifié Master Black Belt Lean Six Sigma depuis 2009.



Mes compétences :

Assurance

Assurance des emprunteurs

Audit

BLACK BELT

Efficacité opérationnelle

Épargne

Lean

Lean Six Sigma

Optimisation

Organisation

Prévoyance

Process

Six Sigma