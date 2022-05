Yohann CORRE

Après plusieurs années dans le transport et la logistique de produits pharmaceutiques, j'ai souhaité revenir vers le milieu industriel. Pour y parvenir, j'ai suivi une formation de Responsable en Performance Industrielle et Innovation par alternance avec le CESI de Brest. J'ai pu participer à l'optimisation d'une ligne de production de menuiseries aluminium chez 2PL à Plouénan.

Ma formation m'a également permis d'obtenir une certification Green Belt Lean.



Aujourd'hui, je travaille pour Protecno (groupe GTID), fabricant de circuits imprimés.

Je suis en charge de la gestion et de l'optimisation de la production ainsi que du pilotage de la performance industrielle de l'entreprise.



Mes compétences :

Evénementiel

Gestion Projet

Ingénieur

Mécanique

Métrologie

Musique

Organisation

Production

Productique

Qualité

Amélioration continue

Analyser et améliorer les performances

Six Sigma Green Belt

Lean