Yohann DESALLE

Je suis actuellement Directeur de la Flotte (poids lourds, utilitaires et voitures) de LACTALIS (numéro 1 mondial des produits laitiers).



Mon terrain de jeu est le monde entier, je gère un peu plus de 14 000 cartes grises dans plus de 70 pays. En fonction du pays l’enjeu est tantôt de mettre en place des ateliers intégrés, tantôt de monter des structures et des équipes pour gérer les parcs en forte croissance.



Nos véhicules collectent le lait dans les fermes kazakhs ou normandes, livrent des produits frais dans les épiceries moldaves ou chez les grossistes Canadiens, installent des tanks à lait au Brésil ou en Algérie. Et partout dans le monde le coût de revient kilométrique est le facteur déterminant quant à l’investissement (marque, définition technique …), le choix du canal d’entretien et la durée de détention du matériel.



Mon expérience est multiple :



- Management : j’ai géré des équipes de 3 à 170 personnes, de manière hiérarchique ou fonctionnelle, et lors de situations de crise (plan de licenciement économique, perte de clients) ;



- Gestion de flotte de véhicules (poids lourds, utilitaires et voitures), maintenance des matériels par des ateliers intégrés ou en sous-traitance ;



- Construction et suivi de budget (en période d’expansion, de réduction de charges ou de restauration du compte de résultat) ;



- Technique : exploitant et chef d’exploitation transport (de 40 à 120 conducteurs), Directeur d’un parc de 8 500 poids lourds et Directeur d’un distributeur agréé (49 mécaniciens et 3 ateliers) ;



- Commerciale : prospection, encadrement de commerciaux ou animation d’un réseau ;



- Achat : de véhicules (neuf et occasion, poids lourds, utilitaires et VP), de pièces de rechanges et pneumatiques, de prestation (d’entretien, de carrosserie), d’assurance.



Mes compétences :

Achat

Asset manager

Automobile

Frais Généraux

Gestionnaire

Management

Manager

Négociation

Parc automobile

Revenue management

Transport