Yohann ETORÉ

Associatif & Politique



> Membre de Mer et Université, association permettant aux étudiants et professionnels de rencontrer régulièrement des responsables politiques ou industriels ainsi que des chefs militaires, autour des problématiques navales.



> Elections cantonales et municipales de mars 2008.



De janvier 2007 à mars 2008 : Chargé de communication pour le compte d’un candidat aux deux élections.

Au sein d’une équipe restreinte (11 personnes) : Création des supports de communication (tracts, affiches, dossiers de presse, programme) en lien avec le candidat, le graphiste et l’imprimeur • Organisation des réunions de quartier et des meetings • Gestion logistique de la diffusion d’informations (49 volontaires, 255 000 documents diffusés) • Chargé des relations avec les médias locaux • Animation et mise à jour du site internet du candidat (reportages photos et vidéo, articles, documents téléchargeables).

- Canton Valdoisien de 56 500 habitants.

- Ville Valdoisienne de 54 700 habitants.



Interventions extérieures

> Fédération européenne des écoles (FEDE).

2008 & 2009 : Membre du jury lors des oraux de DEES, filière communication et relations publiques.



> Université Paris 8 - UFR « culture et communication ».

2008 & 2009 : Intervenant en classe de Master 1 sur le thème de la communication territoriale.



Sports

> Pratique régulière de la natation et de la course à pied. Ancien licencié en football, tennis et taekwondo. Adepte des circuits de grande randonnée (GR20, GR10, GR5, GR8).



Voyages

> Pays visités : Russie, USA, Argentine, Sri Lanka et zone Europe ; Destinations en préparation : Japon, Brésil et Indes.



Lectures

Romans : Histoire fiction (Fatherland, Robert Harris) ; Récit de voyage (Latitude 0, Mike Horne) ; Fiction (Thanatonautes, Bernard Werber) – Presse : Courrier International ; Le Monde ; L’équipe ; Géo ; Times Magazine.



Mes compétences :

Chargé de communication

Collectivités Territoriales

Communication

Communication politique

Conseil

Evénementiel

Event manager

International

Manager

Média

Politique

Publicité

Relations publiques