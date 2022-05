Yohann GENTILHOMME

Architecte Transverse pour CSP Steria

- Support technique nouvelles technos du plateau

- Analyses de performances d’applications J2EE/PHP et optimisation

- Mise en place de plateformes d’intégration continue J2EE/PHP

- Définition et mise en place d’architectures web

- Formations techniques de collaborateurs

- Audit technique et revue de process sur des projets en difficulté, aide à la mise en place d’outils (packaging, contrôle de livraison....).

- Entretiens de recrutements pour profils développeurs/concepteurs/architectes (validation compétences techniques).



Architecte sur CGA pour Canal+

- Mission de conseil auprès de la DSI Canal+ sur un projet de modernisation du SI, Frontal SOA externalisé au Mainframe MVS

- Collecte des besoins et contraintes

- Recherche de solutions techniques

- POC avec tests de charges/performances

- Développement du premier lot et Mise en production

- Suivi de l’architecture des lots suivants



« Key-User CAST » sur Avant-vente TRANSCO pour EDF

- Avant-vente avec une équipe de réponse de 10 personnes, responsable de la réponse aux études de cas de l’outil CAST

- Définition d’abaques de costing basées sur les indicateurs CAST

- Chiffrage





Key-User CAST Java de Steria France

- Référent CAST sur la technologie JAVA de Steria France

- Rapports d’analyses « OneShot » ou « différentielles » CAST

- Définition du plan d’amélioration et suivi des équipes projets dans son application

- Etudes d’impacts avec Enlighten (outil de cartographie CAST)



Architecte sur PEEPS pour Bouygues Telecom

- Mission d’audit technique de l’application PHP

- Contrôle et Optimisation des performances

- Conception et revue de conception des évolutions ou correctifs

- Réorganisation des process projets



Architecte sur TMA DPI pour EDF

- Support technique sur une TMA J2EE de 14 personnes

- Conception et revue de conception des évolutions ou correctifs

- Migration de version d’Oracle



Mes compétences :

Architecte

J2EE

JAVA

Sonar

Java EE

Architecture