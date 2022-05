Yohann GIRARD

Je me présente GIRARD Yohann, né en 1986 à Saint-Rémy (71).

J'ai pratiqué pendant mes années de collège "la classe foot" en partenariat avec le club de Chalon sur Saône.

J'ai intégré un lycée professionnel pour valider mon BAC en Sciences et Technologies Industrielles (STI) génie Mécanique au Lycée Nicéphore Niepce à Chalon sur Saône (71)

Par la suite, j'ai passé un BTS de Conception de Produits Industriels (CPI) au Lycée Nicéphore Niepce à Chalon sur Saône (71)

En suite, je suis arrivé à Lyon en 2007 pour intégrer une formation en alternance pour valider mon diplôme d’ingénieur Mécanique. Mon alternance, c’est dérouler pendant 3 ans, en partenariat avec l'ECAM de Lyon, et l'entreprise d'accueil Flakt-Solyvent-Ventec.

Enfin en 2010, j’ai poursuivi mes études avec un Mastère spécialisé LEAN management et amélioration continue, au sein de l'ECAM Lyon.



Mes compétences :

Formation

Ishikawa

JIT

kaizen

Kanban

Lean

Lean Management

Management

Managment

Mécanique

Muda

Standard

TPM