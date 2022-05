Yohann GUIOT

Autodidacte, j’ai beaucoup appris de mes différentes missions et, pour asseoir ces connaissances et être plus performant dans mes activités actuelles et à venir, j’ai préparé et obtenu différentes certifications permettant de justifier mon expertise :

• CCNA / CCNP Cisco (2010)

• GIAC security essentials – GSEC (obtenue en 2015, renouvelée en 2019)

• CISSP (certified information systems security professional) (janvier 2017, renouvelée en 2020)



Cette dernière certification, reconnue internationalement, atteste non seulement des connaissances acquises, mais également d’une expérience professionnelle dans la sécurité informatique de 5 ans minimum.

Durant mon parcours, j’ai prouvé mon intérêt pour le domaine de la sécurité des systèmes d’information et les enjeux qui y sont associés, mais également mon sens du relationnel et de la gestion des conflits.

Si le début de ma carrière était très orienté « technique » en lien avec ma certification CCNA puis CCNP, mes compétences dans la connaissance des normes françaises (ISO 27001, PCI-DSS, PA-DSS…) mais également des réglementations ministérielles (ou interministérielles) telles que IGI1300 ou II901 m’ont rapidement permis d’orienter ma carrière vers des postes de stratégies et gouvernance, d’abord en tant que RSSI adjoint puis RSSI.

Passionné par la cybersécurité, je m'investis dans différentes associations telles que le CESIN, l'ARCSI, Crypt'0n (CERT associatif). Je suis également capitaine dans la réserve opérationnelle de cybersécurité (armée de Terre) et à ce titre en mission au sein du CALID (centre d'analyse et de lutte informatique défensive) de l'armée.



Mes compétences :

EBIOS

Management

Gestion de projet

Analyse de risque

Normes ISO 27005

Normes ISO 27001

Architecture SI

Architecture réseau Internet

ITIL

CMMI

Six Sigma

PRINCE2 methodology

ISO 27001 Standard

Data Centre

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Cissp

Administration réseaux

Cybersécurité