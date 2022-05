Yohann LANSOT

Issu d'un cursus artistique dans le domaine du design graphique et de la communication visuelle, j'ai obtenu en 2007 un diplôme national supérieur d'études plastiques en communication visuelle à Rennes (bac+4). En 2009 j'ai entrepris une formation Webdesigner / Intégrateur pour me permettre d'ajouter la valeur « Web » à mes compétences.



Mon savoir faire dépasse la création d'identités visuelles ; Avec une expérience significative de 2 ans dans le secteur du E-commerce, j'ai eu l'occasion de travailler sur la création et l'intégration d'interfaces web et web mobile (Jquery Mobile) sur des CMS (Magento, Wordpress) et Framework PHP (Zend Framework), j'ai également réalisé et suivi les campagnes d'emailing pour le compte d'un grand groupe d'investissement Hôtelier Parisien.



Mes compétences :

Infographiste

JQuery

Css3

Prestashop

Html5

Webdesign

XHTML

User interface design

Content Management System