Yohann LAURENT

Ingénieur en Matériaux et Nanotechnologies diplômé de l'INSA de Rennes



Actuellement Chef de Projet et responsable qualité packaging chez le leader mondial de la fabrication de contenants en verre pour les spiritueux de luxe.



Compétences acquises au cours de mon cursus scolaire:



Ingénierie :

- Technologie des transistors et de la microélectronique

- Physique des semi-conducteurs

- Mécanique des matériaux (métaux, céramiques, composites)

- Ouverture internationale







langues étrangères :

- Anglais : Bilingue (TOEIC 950 et stage de 6 mois en Californie)

- Espagnol: Bilingue (Semestre d'échange Erasmus en Espagne)



Autres:

- Evolution et adaptabilité à des environnements de travail en groupe et à l'étranger

- Autonomie et ouverture d'esprit sur différentes méthodes de travail



Mes compétences :

SolidWorks

Ingénierie