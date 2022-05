Yohann LEBRE

Diplômé en Techniques de commercialisation, Sciences d’entreprise, Techniques de Négociation, et Marketing International, ayant participé au Concours National de Négociation et ayant reçu le prix de la meilleure étude de marché, j’ai toujours voulu exercer ma future profession dans la négociation Internationale. L’enseignement que j'ai suivi à l’Ecole Supérieure de Commerce de SOPHIA ANTIPOLIS, ainsi que mon année passée à l’Ecole Supérieure Européenne de Commerce de Barcelone m’ont apporté notamment l’assimilation des contraintes liées au terrain ainsi que les différentes techniques de négociation et de marketing autant au niveau national qu’international. Cet enseignement ainsi que mes différents stages effectués en tant que Commercial, Responsable secteur, Assistant Marketing, Purchaser, au sein de PME & d'importantes multinationales comme Atlantic ou Coca Cola m’ont donné une première expérience professionnelle concrète. Ce travail et ses expériences, m’ont amené à gérer des projets, m’ont demandé autonomie, rigueur et esprit d’initiative. La confiance témoignée par mes différents directeurs, m'ont permis d'obtenir le poste à responsabilité que j'occupe actuellement.



Mes compétences :

Amerique du sud

Business

Business development

Business strategy

Export

Exportation

International

international negotiation

Manager

Marketing

Maroc

Negotiation

Strategy

Strategy marketing