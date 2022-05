Yohann LEDRU

Ingénieur/Docteur R&D : Matériaux composites / Procédés / Modélisation



PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 2010

Ingénieur recherche et développement Matériaux, MECANO-ID -31-

- Responsable contrôle qualité des pièces produites sur site (contrôles destructifs et non destructifs).

- En charge de plusieurs projets R&D à dominante matériaux.

- En charge de la gestion et du traitement des produits chimiques utilisés au sein de la société.

- Développement de nouveaux procédés de mise en œuvre de pièce composite.

-Réponse à appel d'offre



2007-2009

Ingénieur chercheur Matériaux Composites. Cofinancement AIRBUS/ISAE/EMAC -31-

- Améliorer la qualité des pièces aéronautiques en composites.



2006

Ingénieur procédés, EUROCOPTER -95-

- Rationaliser la réparation des différentes pales par l’utilisation d’un même matériau composite.



2005

Ingénieur recherche, laboratoire de l’ISAE & AIRBUS -31-

- Étudier l’influence des paramètres intervenant lors du processus de polymérisation sur la création et l’évolution des porosités au sein d’un matériau composite



Mes compétences :

Gestion de Projets

Polymères

Matériaux composites

Fabrication composite RTM assisté de vide