Yohann LESSART

Actuellement en poste (chef de projet) et en recherche d'une nouvelle opportunité dans la région de Jakarta (Indonésie).



Ingénieur Arts et Métiers, spécialisé en mécanique et automatismes.



15 ans d’expérience sur projets de grande envergure à l’international, principalement en Asie.



Dynamique, ambitieux et particulièrement interessé et orienté en management de gros projets de type EPC.



Compétences en gestion de projet, management d'équipes, responsable de montage et mise en route, gestion de sous-traitance, suivi de planning, responsable prospection de biens et services, responsable d'inspection d'équipements et contrôle qualité.



Compétences techniques en mécanique, hydraulique, électricité, automatismes, instrumentation.



Expérimenté dans les secteurs de la métallurgie, de l'énergie, du tissage, de l’éclairage.



Langues parlées couramment : français, anglais, espagnol, indonésien (bahasa).



Très bonne connaissance de la culture "Asie du Sud-Est".



Mes compétences :

Commissioning

Project manager

Automation

Mechanics

Engineering

Construction