Yohann MAIZERET

DRH, plus que jamais Directeur des Rapports Humains:



Oui,, la fonction de DRH implique la maîtrise de compétences techniques extrêmement diverses.

Oui, la fonction de DRH varie selon le secteur d’activité, la convention collective, la taille de la structure et même à sa localisation.

Mais le point de synergie du métier de DRH se trouve dans le gout des rapports humains et bien entendu, avec tous les niveaux de la hiérarchie. Faire qu’un des objectifs de l’entreprise soit de considérer le collaborateur non plus comme une simple "ressource" c’est à dire comme un ensemble de potentialités ou une source d'énergie mais comme l’autre "Capital" de l'entreprise.

C'est cette vision des Rapports Humains qui peut faire la différence aujourd’hui.



C'est ce que je tente d'apporter professionnellement depuis presque 15 ans maintenant.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Formation

Recrutement

Droit du travail

Organisation du travail

Négociations sociales

Conseil en management

Paie

Conseil RH

GPEC

Créativité

Mobilité interne

Conduite du changement