Madame, Monsieur,



Avec une expérience de trois ans en qualité de Responsable de rayon chez DECATHLON, puis de deux ans en tant que Directeur de magasin, je pense maîtriser les composantes du métier comme du domaine d'activité.



Du conseil clientèle, en passant par la vente, la tenue d'un compte d'exploitation, le management et la formation, j'ai acquis et développé toutes les compétences nécessaires à la bonne tenue de ma fonction.



Doté d'un esprit méthodique et organisé qui s'associe parfaitement à la gestion et au management d'une équipe, ma qualité première est d'être polyvalent.



Je souhaite aujourd'hui trouver un nouveau projet évolutif afin de mettre à profil mes différentes victoires économiques et humaines au sein d'une marque dynamique se portant vers l'avenir.



Recherche active en Normandie.



Yohann Martin

Directeur Magasin

Celio Club Le Chesnay

0637459693

yohann.martin27@gmail.com



Mes compétences :

Commerce

Formateur

Management d'équipe