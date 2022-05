Yohann NEGRE

A la recherche d’un contrat d’apprentissage, une semaine en milieu professionnel et une semaine à l’IUT de Colmar, dans le cadre d’un DUT carrières juridiques (2 ans à compter de septembre 2014). Ce DUT prépare aux professions juridiques et judiciaires, banques et assurances, à la fonction publique.



Actuellement titulaire du Baccalauréat Professionnel Sécurité – Prévention.

Je suis ponctuel, assidu, rigoureux dans le travail.

J’ai été accepté à l’IUT de Colmar pour la formation de DUT carrières juridiques en apprentissage, car ce cursus a principalement retenu mon attention.



En effet, depuis la seconde, l’alternance de cours théoriques et de périodes professionnelles me conviennent tout à fait. Ce DUT concilie ces mêmes aspects : connaissance générale dans les disciplines juridiques fondamentales (droit civil, droit public, droit commercial…), gestion des entreprises, et un enseignement universitaire.

Les compétences acquises au cours de cette formation me permettraient d'obtenir une culture juridique solide, en vue de poursuivre mes études par une licence professionnelle.



Les matières que j’apprécie particulièrement sont les matières professionnelles et le droit.

Le Baccalauréat Professionnel Sécurité Prévention m’a permis d'acquérir des bases de connaissances, et ont pu me conforter dans mes choix d'orientation et mon intérêt pour ce domaine.







Mes compétences :

Secourisme

Sauveteur secouriste du travail

Microsoft Office 2007

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel