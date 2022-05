Yohann RESSENCOURT

Chimiste de formation, j'évolue actuellement au sein d'un service Qualité dans les domaines aéronautique, ferroviaire et spatial.



Mes intérêts :

-Démarches d amélioration continue en PME, lean, green belt/black belt.

-Qualité projet, industrialisation, production

-Qualité et performance fournisseur

-Management direct



Mes atouts :

-Sens d'un service client, polyvalence, informatique, méthodes statistiques.

-Management transversal

-Démarches Environnement, Hygiène et Sécurité

-Gestion de projet



Mes lignes directrices : Maîtriser mon environnement, ameliorer et faire accomplir des performances.





Référentiels qualité : EN9100, EN9102, EN9103, IRIS, ISO10007, ISO9001

Référentiels HSE : OHSAS 18001, ISO 14001, MASE : application et amelioration notamment sur site SEVESO.





Mes compétences :

OHSAS 18001

Qualité

ISO 14001

Ingéniérie

ISO 9001

Amélioration continue

IRIS

Aéronautique

Gestion de projet

Chimie

Management

Négoce