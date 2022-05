Yohann ROBERT

Expert des destinations Amérique du Nord (Usa, Canada, Bahamas) avec une solide connaissance produits et terrain, bénéficiant d'un large réseau vente et marketing. Très bonne connaissance de l'Irlande pour y avoir vécu. Expérience sur Amérique latine et Caraïbes.



Passionné par la pluralité des métiers du Tourisme et l'exigence du voyage sur mesure, je souhaite transmettre mon vécu et mettre mon expérience technique et commerciale au profit de challenges dans :

-la conception de produits

-la négociation/achats

-le conseil et la vente

-la promotion des ventes

-la représentation commmerciale



Mon parcours profesionnel m'a appris la rigueur, le sens des responsabilités, la polyvalence et une grande capacité d'adapation et d'implication.

Bilingue anglais.



A l'écoute d'opportunités sur Nantes et sa région.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Commercialisation

Vente

Conception de produit

Achats

Négociation