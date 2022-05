Yohann TAILLANDIER

Dynamique, curieux et sociable, je viens de terminer mon cursus universitaire par un Master2 Droit Européen et Science du Travail. Ce Master a pour objectif de former les étudiants aux nouvelles conceptions juridiques, économiques et gestionnaires des Sciences du Travail. L'avantage de ce Master concerne l'offre pluridisciplinaire ciblée sur les métiers de l'emploi et la dimension européenne avec l'intégration et l'unification des pays européens.



Avant ce Master2, j'ai eu la chance de partir un an en Argentine où j'ai pu réaliser un Master1 Science Politique en lien avec l'Université du Salvador de Buenos Aires et l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. Je suis revenu de cette expérience transformé, encore plus ouvert mais surtout je suis bilingue espagnol. Il est à noter que j'ai terminé Major du Master1 Science Politique.



Si je suis diplômé dans la filière Droit, l'économie est pour moi fondamentale; c'est pour cela qu'après un BTS Communication des Entreprises, j'ai étudié l'économie à travers un Master1 mention Gestion des Entreprises.



Mon parcours post-bac est donc un parcours pluridisciplinaire. Bilingue, je connais les grandes théories et pensées économiques et connais le droit français et européen.



Mes études terminées depuis décembre 2008, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Droit

Droit européen

Economie

Insertion Professionnelle

Juridique

Ressources humaines