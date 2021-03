Julien RIBAUT

Spécialisé en droit du travail et management des ressources humaines, j'ai travaillé en tant que EMEA HR Advisor (Juriste en droit social pour l'Europe,Moyen-Orient et Afrique) pendant 5 ans.



En 2013 je suis partie voyager en Nouvelle Zélande, j'ai découvert une culture différente et j'ai souhaité changer de métier/



En 2014 j'ai donc passé un diplôme de formateur d'anglais à l'université Stendhal de Grenoble.



Animé par la conviction de pouvoir rendre à laise en anglais les stagiaires que je rencontre, quel que soit leur niveau, j'ai crée le centre de formation SLANGUES en 2015.

Au fur et à mesure des années et du développement de lentreprise, j'ai élargi le champ d'intervention à d'autres langues (français, espagnol, italien, allemand, portugais...) en m'accompagnant de formateurs experts indépendants avec de grandes qualités humaines.



Le centre de formation Slangues propose aux ADULTES des cours de manière individuelle ou en petit groupe, au domicile du stagiaire, ou sur le lieu de travail. Formation via le CPF.