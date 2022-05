Yoko HUBERT

Je suis Japonaise, ai étudié la Biochimie aux USA à Los Angeles et à San Francisco.

A Paris depuis 9 ans, je cherche un nouvelle opportunité de carrière où je pourrais utiliser mes compétences: Communication , Organisation, Langues Japonais & Anglais





Assistante de Direction Trilingue







Compétences Professionnelles



-Méthodes de classement et d'archivage

-Modalités d'accueil

-Frappe de documents, traitement de courrier, et gestion de messages

-Compétences informatiques: Microsoft Word, Excel, Works & Adobe Acrobat





Expériences



2007-2009: Aide Comptable Bénévole

Christophe HUBERT Conseil, Service informatique, Boulogne-Billancourt



2001-2006: Aide Comptable/Collaboratrice

Christophe HUBERT Conseil, Service informatique, Boulogne-Billancourt

comptabilité, gestion des messages, traitement des courriers



1995-2001: Assistante de Direction Bilingue

Urban Symphony America, Inc., Société immobilière, San Francisco, CA, USA

comptabilité, traduction, gestion des messages électroniques & téléphoniques





Formations



1995: City College of San Francisco, San Francisco, California, USA

Desktop Publishing, Speed Typing



1997: San Francisco State University, San Francisco, California, USA

Bachelor of Science, Biochemistry





Langues



Français: courant

Anglais: courant (14 ans passés aux USA)

Japonais: langue maternelle



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Assistante trilingue

Biochimie

Chercheur

Génétique

Japon

Japonais

Recherche

Traduction