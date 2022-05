Yokshan MAKONNEN

Professionnel de la vente expérimenté et orienté objectifs, qui a fait ses preuves dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de vente pour les secteurs de l'e-commerce et de l'enseignement supérieur.

Personne bien organisée ayant une expérience dans la croissance des ventes, qualifiée pour bâtir des environnements d'équipe solides et favoriser la communication ouverte. Connaissance approfondie de la gestion du marketing et succès dans le développement des affaires.



Mes compétences :

E-commerce

Vente B2B

Marketing direct

Développement commercial

Business development