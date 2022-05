Gestionnaire approvisionnement pour le groupe Mercedes-Benz et Smart Étoile Mont blanc regroupant 5 concessions je centralise toutes les commandes et modifications des véhicules. Je suis également le contact privilégié des sites ce qui facilite le relationnel avec tous les concessionnaires de France. L’analyse et la gestion des stock et des approvisionnements font également partie de mes compétences.



Bien sincèrement,



Yolaine CASABONA

y.casabona@gmail.com

port : 06 35 46 86 65



Mes compétences :

Animation d’un stand sur la foire de Mulhouse.

Assurer la gestion des clients au quotidien.

Mettre en place un projet commercial.

Réaliser des objectifs commerciaux

Fidéliser le client

Formation sur les produits prévoyance

Formation sur les produits santé

Formation sur les produits IARD

Réguler, organiser et gérer mon activité

Prospecter de nouveaux clients

Anticipation

Approvisionnement

Analyse des besoins

Gestion des restrictions

Gestion des stocks