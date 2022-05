Yolaine PIVETEAU

Je propose des solutons clés en mains pour tous types de sociétés allant de la création d'entreprise, en passant par la société locale, la start up, la société nationale et la mutlinationale... ; et ayant besoin d'espaces de travails fléxibles (bureaux, coworking, domiciliation...), adaptés et innovants, pour des durées allant de une demi-journée à des durées indéterminées.



http://www.multiburo.com/sites/fr/?utm_source=viadeo&utm_medium=reseaux-sociaux&utm_campaign=nantes



Multiburo dispose de 2 adresses sur Nantes :



1 adresse en centre ville près de la gare TVG,

et une 2ème adresse sur NANTES EST, entre le périphérique et l'autoroute de ANGERS PARIS.



Vous avez un projet, vous démarrez une activité, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 02 72 64 40 01, ou sur

je serai ravie de vous conseiller et vous apporter la solution adaptée à votre besoin



Mes compétences :

Comerciale

Gestionnaire centre de profit

Management

Organisation

Développement commercial