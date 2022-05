Yolaine PRESICCI

• Animation et motivation d’équipe

• Auditer, conseiller, former

• Accompagner dans le changement (restructuration 2000 et 2008)

• Gestion de centres de profit (station service, boutique, centre d’appel)

• Mise en place d’opérations commerciales

• Analyse des résultats commerciaux et plans d’actions

• Fidélisation de la clientèle (Carte Kangourou)

• Animation de challenges

• Gestion du personnel : recrutement, plannings, formations, entretien de la performance, entretiens annuels, coachings, congés, RTT…

• Reporting auprès du siège



Mes compétences :

Adaptable

autonome

Convaincante

dynamique

Ecoute

Organisée

Sens de l'écoute

