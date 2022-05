BAC + 5 DESC en négoce international



10 ans d'expérience internationale - VENTE ET MARKETING.



Vente à domicile et enseignement de l'Anglais pendant 6 ans.



Actuellement gestionnaire chez Vence-Immo : vente de biens immobiliers et gestion administrative de l'agence.



Mes compétences :

Autonomie

dynamique

Motivation

Organisation

Relationnel