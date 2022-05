Yolande HOURY

Plus de trente-six années au service du commerce .

Développer les équipes

Recruter,évaluer,former et développer

Créer un vivier de collaborateurs évolutifs

Fédérer les équipes autours d un projet commun

Donner du sens aux objectifs

Être force de proposition pour l'entreprise

Garantir les ratios économiques

Fidéliser les clientes

Voici les atouts .

J ai travaillé plus de 30 années aux services des clients et des entreprises, en considérant l humain comme un atout riche de ressources si il est inclus dans un projet où ont lui donne du sens et les moyens.

Ma capacité d'écoute et d'analyse m'ont permis d'obtenir les résultats liés aux objectifs.

Je suis d une nature ,ouverte,convivial et Indépendante.

Mes années d'expériences me permets de dire que je suis autonome avec un grand sens du résultat.

J aime les challenges et j ai une bonne gestion du stress .

Un de mes atouts majeurs et d'avoir la capacité de dédramatiser les situations complexes.



Mes compétences :

Management

Cohésion d'équipe

Sens du client

Gestion des conflits

Esprit corporet