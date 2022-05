Yolande MOREL

Les excellents résultats obtenus m'ont donné l'envie de les faire connaître Ma vie a changé de manière tellement positive que je suis devenue naturellement la plus enthousiaste des distributrices...manager.. et chef d'entreprise au R.C en développant un réseau de clients et distributeurs que je forme et accompagne jusqu'à ce qu'ils volent de leurs ailes et qu'ils dupliquent à leur tour

Le profil idéal? TOUS! Une personne(femme ou homme,jeunes ou dans la fleur de l'âge,retraité,chef d'entreprise, mère au foyer ou à la recherche d'un emploi)....qui désirent rester en forme, gagner un complément de revenu ou développer UNE VERITABLE AFFAIRE avec UN VRAI STYLE DE VIE en toute indépendance!





Mes compétences :

Beauté

Business