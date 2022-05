Yolande RENARD

Depuis plus de 40 ans , hors de mon parcours professionnel , je m'intéresse beaucoup aux sciences occultes. Je suis Médium, en parallèle je pratique la voyance j'utilise comme support un simple jeu de cartes.

A fil du temps j'ai élargi mes compétences en magnétisme et hypnose,

L'hypnose que je pratique est plutôt une séance approfondie de relaxation totale .



Je reviens sur mon don de Médium, les voyants se disent médium mais savent-t-ils qu'être médium c'est communiquer avec nos chers disparus et entités astrales.

C'est la grande mode actuelle sur les sites de voyances de présenter les voyants en tant que médium, je respecte cette pratique et je ne souhaite pas la mélanger avec la voyance .

Belle journée



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Informatique

Internet