Yondo WILFRIDE EMILIENNE

Bonjour, je suis mademoiselle yondo wilfride. je suis étudiante en deuxième année BTS à ISEM-IBCG. je fais communication d'entreprise. depuis mars 2013, je travaille à challenger en tant qu'attachée commerciale. j'ai commencée en tant que stagiaire et mon dynamisme suivi de ma capacité à vite m'intégrer m'ont permis d'avoir une place dans cette structure communicationnelle. mais comme je suis tellement ambitieuse, je suis toujours à la recherche d'un autre travail qui me permettrais non seulement de développer mon QI, mais aussi de mettre mes capacités au profit de l'entreprise qui voudra bien me donner une chance en son sein en tant qu'employée



Mes compétences :

Dynamycs

ambitieuse et sens de responsabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel