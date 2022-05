Yoni FAUCQUEUR

J’interviens de la définition du besoin jusqu’à la levée de réserves, pour l’installation de matériels neufs ou en revamping (équipements de production, bâtiments et utilités).

D’un naturel rigoureux, je suis à l’aise dans les moyennes et grandes entreprises, dans des environnements à fortes contraintes comme le pharma ou l'agroalimentaire.

Persuadé que l’investissement contribue au développement de l’entreprise et de son personnel, je mène avec passion ces projets indispensables au business dans le respect des salariés et des règles de sécurité.



Mon parcours en quelques mots (pour le détail, voir mon portfolio disponible sur Linkedin) :

▸13 ans d’expérience dans l’industrie

▸2 métiers complémentaires : qualiticien (3 ans) et chef de projets investissement (10 ans)

▸10 M€ de budget total géré

▸38 projets gérés (APS->levée de réserves)

▸Secteurs : cosmétique, pharma, agro, métallurgie et ferroviaire

▸Consultant pendant 6 ans



Mes compétences :

Management équipe projet

Management fournisseur

Organisation

Lean manufacturing

Catia/Autocad

MS Project

Savoirs techniques

Gestion budget et planning