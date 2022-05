Yoni LAMRI

Après 8 années au sein de l'armée de l'air, j'ai développé ma passion pour le développement en informatique de gestion au sein de l'AFPA, ce domaine est en constante évolution et chaque travail est un défi technique et créatif. Concevoir, développer, être proche du besoin de l'utilisateur et des contraintes et savoir faire évoluer ses connaissances, tant de qualité que doit posséder un informaticien moderne et dynamique.



Mes compétences :

MySQL

SQL

Administration système

C# et ADO.NET

J2EE

SQL Server

PHP5

Mongodb

LDAP

Architecte en systèmes d'information

Informatique

Conception

MVC

Android

XHTML

Ajax

Java EE

Base de données

Linux