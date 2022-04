Marc FAYOLLE

Je suis ingénieur informaticien, diplômé de l’ENSIMAG (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble, 1983), et ma carrière est schématiquement composée de deux parties :



• une expérience d’une dizaine d’années en tant que chef de projet en SSII, période au cours de laquelle j’ai acquis de réelles compétences en terme de conduite de projets informatiques, d’analyse de besoins et de conception de systèmes d’information, et d’encadrement d’équipes,



• et une seconde partie en tant que formateur à l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) dans le domaine du développement informatique, poste ou j’ai développé de solides compétences pédagogiques dans l’animation de formations, l’évaluation de candidats et l’ingénierie de formation. J’interviens dans ce cadre depuis mars 2016 comme formateur en développement web au "Campus Numérique In The Alps" . En parallèle, je suis depuis 2014, coordinateur local de la filière informatique au CNAM de Grenoble, et intervient ponctuellement depuis 2008 sur des actions de formation dans le domaine du développement web, pour le département formation continue de Grenoble INP.



Ces deux aspects de ma carrière ont été ponctués chacun par une expérience internationale, qui m’a permis de travailler à de multiples reprises dans le cadre de projets internationaux, comme chef de projet et comme expert principal, principalement au Maroc.



