Yorgos TRACHANAS

I had the opportunity to manage several IT projects in the sales and customer relationship management areas and international transformation programs involving teams across multiple geographies for more than 12 years in an international consulting company.

I’m looking to expand my career by providing my experience and my expertise in Program & Project Management to a major company.



Depuis plus de 12 ans dans un grand cabinet de conseil, j’ai eu l’opportunité de gérer des projets informatiques dans les domaines de l’avant-vente et de la gestion de la relation clientèle et des programmes de transformation d’envergure internationale. Je souhaite aujourd’hui mettre à disposition mes compétences et mon expérience à un acteur majeur de son secteur en tant que Directeur de Programme ou Directeur des Systèmes d’Information.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Project Management Office

Sales Force

Gestion de la relation client

Direction de projet