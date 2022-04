Benoît VARIN

Entrepreneur dans l'âme, je souhaite que mon énergie permette de construire des projets qui font changer les choses anormales. Suite à la création de nombreuses associations comme Equiterre, des études spécialisées en Management et en Systèmes d'Information et des expériences professionnels en aménagement numérique des territoires, je me suis lancé dans l'entreprenariat en GREEN IT.

Restant concentré sur les questions urgente de GREEN IT 1.0 où la préservation de l'environnement à court terme nécessite d'optimiser les processus de gestion des équipements électroniques usagés je me suis spécialisé depuis 2002 dans le secteur du recyclage des DEEE avec la création de TIC ETHIC et maintenant le développement de RECOMMERCE SOLUTIONS.



Mes compétences :

Leadership

Recyclage

Entrepreneur

Direction générale

Gestion de projet

Vente

Environnement

Innovation

Sales manager

Marketing

Management

Electronique