Yorick CAMPRASSE

Ingénieur en Radio et télécommunication, j'ai commencé ma carrière au sein de la société SFR pendant 4 ans.

Motivé par l'envie de voyager, mon expérience s'est étendue au Portugal pendant 6 mois dans le cadre d'un projet de déploiement du réseau Optimus.

Ensuite, un projet de déploiement du réseau SFR m'a permis de retourner chez SFR en tant que consultant à Nantes.

Mais la fièvre de l'export m'a forcé à vivre 6 mois d'aventures en Egypte en tant que Responsable du service Qualité de service pour Mobinil.

Pour des raisons personnelles (enfants, mariage et autres), mon retour en France en 2000 m'a permis d'intégrer la société EADS en consulting pendant 4 ans en tant qu'ingénieur Radio. Un bon compromis entre une vie de famille et des déplacements courte durée de 1 mois en moyenne m'on permis de voyager à travers le monde (Iran, Afghanistan, Arabie saoudite, Maroc, Espagne, Autriche, Singapore, Brésil, ...).

En 2004, j'intègre la société Genetel pour devenir Directeur des Opérations et des Services afin de développer cette petite PME et prendre des responsabilités.

Très vite intéressé par l'autonomie et la reconnaissance directe des clients sur le travail bien fait, j'ai pris la Gérance de la société Décimale.

Une passion pour la gestion d'entreprise est alors née...



Mes compétences :

Conception

Audit

Ingénierie