Yorik COLIN

Bonjour,



Titulaire d'un Master 2 en économie et développement local et travaillant dans le réseaux France Active et Initiative France d'abord dans la Loire et désormais sur Lyon, j'ai pu développer des compétences dans l'expertise financière aux TPE ainsi que dans l'accompagnement et le financement d'entreprises.



Mes compétences :

Développement local

Economie sociale et solidaire

Economie

Développement économique

Enquête Qualitative

Suivi Financier d'entreprise

Finance

Comptabilité

Analyse financière