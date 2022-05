Yorique MIDANGA

Ingénieur génie civil, je travaille au Gabon au sein de l'ANGTI, le maître d'ouvrage délégué de l'État Gabonais comme Planificateur de projet. Je gère des projets de planification et d'aménagement urbain et de conception de structure.



Membre et Directeur Exécutif de l'ONG Ingénieurs Sans Frontières Gabon (ISF ou EWB Gabon), je m'engage, au quotidien, pour améliorer les conditions de vie de communauté.



Disponible pour échanger sur mes activités et à l'écoute d'éventuelles collaborations ou opportunités.



Mes compétences :

DAO

Calcul des structures

Génie civil

Suivi des travaux

Conception

Maîtrise d'oeuvre études et travaux

Suivi de projet

Maitrise d'oeuvre BTP

Assistance maitrise d'ouvrage BTP

SmartCode

Aménagement urbain