Yosr GASSEM

Je me présente je suis récemment diplômée de l'ESTI.

Ma formation pluridisciplinaire en licence en management des systèmes industriels (production, qualité, maintenance, systèmes d’information, automatisme, logistique, finance...) et mes expériences acquises durant les stages dans la certification, la sécurité des denrées alimentaires, la gestion des processus de production et le management de la qualité, la finance (comptabilité général, comptabilité analytique, comptabilité financière…) ont développé mon goût pour l’organisation, le travail d’équipe et la maîtrise de la technologie. Je suis actuellement en première année du cycle d’ingénieur en génie des systèmes industriels et logistique (admise au concours spécifiques d'accès aux établissements de formation d'ingénieurs Session 2014) .



Mes compétences :

Qualité

Informatique

Ergonomie

Sécurité

Logistique