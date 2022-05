Yosra LARIBI

Je suis ingénieure en Génie des Procédés diplômée de l'école CPE Lyon. J'ai une expérience de 8 ans acquise chez Sanofi, Boccard, Eras Ingénierie, Auxitec Industrie, SNF et le groupe Engie.

Compétences: dimensionnement d'équipements, établissement de schémas blocs, PFD et PID, rédaction de spécifications techniques, consultation de fournisseurs, simulation et modélisation de procédés, bilans matières et d'énergie, intensification de procédés...



Mes compétences :

Gestion de projet

Schémas blocs, PFD et PID

Dimensionnement d'équipements

Simulation des procédés avec Aspen

Modélisation de procédés avec Matlab

Energétique

Bilans matières et d'énergie

Spécifications techniques