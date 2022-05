Yossef FITOUSSI

Je gére la société DAKA Telecom depuis plus de 6 ans.

Nous avons commencé notre activité en tant que opérateur alternatif en telephonie fixe.

Puis nous avons ouvert notre offre sur la téléphonie mobile en devenant distributeur Bouygues Telecom Entreprises.

Aujourd'hui nous avons egalement un departement d'installations de PABX Alcatel et Siemens, et, un departement bureautique ou nous proposons des solutions d'impression avec Canon et Richoh.

Nous cherchons à developper la province en ouvrant des agences.



Mes compétences :

Management

serieux

Business development

Conseil

PHP

Marketing

Internet

Gestion de projet

Informatique

Vente