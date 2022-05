Yossi DANIELS

Bonjour à vous tous,

Je suis Créateur Innovateur de projet allant jusqu'à leur conception final à l'INPI



Aimant dialoguer pour découvrir d'autres métiers et personnes pouvant m'apporter un plus à mon réseaux de connaissance(s) et à moi-même.



Je vous invite à me rejoindre pour que nous tous, nous puissions en bénéficier les uns des autres...



Merci

Recevez Mes Amitié

Y@ Daniels



PS: ..."ma carrière professionnel est derrière moi, seul l'avenir est devant moi, ou créativité innovation conception peuvent venir changer notre façon d'entrevoir notre futur"....



**** Recherche Activement des Personnes Sérieuses pour Différents Projets Innovants sans concurrences avec option de partage brevet ( gagnant/gagnant).



**** Recherche Activement des enseignants-chercheurs en énergies renouvelables (ENR), merci de me contacter



Mes compétences :

Conception

Création

Innovation