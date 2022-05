Yossi KALFA

De Formation Gestion à Dauphine et après avoir passé près de 20 ans dans plusieurs SSII en qualité d'Ingénieur opérationnel (ANSWARE, ACOR, LGI, GENERAL ELECTRIC, CONTROL DATA) sur de multiples plateformes et de systèmes, je suis passé du côté commercial en qualité d'Ingénieur d'Affaires notamment auprès d'IBM Global Business Services à Paris et dans certaines villes de Province.

Puis, j'ai fondé un magazine francophone "La Lucarne" en 2007 pour les français résidant en Israël destiné à leur proposer les informations utiles sur la vie en Israël avant d'intégrer l'usine ALBAAD fabriquant international de lingettes pour de grands groupes de distribution français puis l'usine de Rechafim, producteur international de portes blindées et de luxe.



